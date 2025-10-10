Connect with us

Allegri MVP, sentite De Siervo: «Chiarissima la sua mano nel Milan. Uno dei più titolati»

Saviano attacca Milan e Inter, sulla questione Curva: avete sentito?

Balotelli ha svelato un retroscena, prima di andare al Milan: avete sentito?

Milan Como in Australia, Marchisio sta con Rabiot: «Non credo che un viaggio del genere giovi allo spettacolo. I calciatori...»

Camarda, sentite Pafundi: «Sta battendo ogni record. Penso non sia stato facile gestire la pressione»

3 giorni ago

Allegri

Allegri allenatore del mese di settembre, Luigi De Siervo ha commentato così il premio vinto dal tecnico toscano

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha commentato il premio vinto da Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan è stato infatti premiato come miglior allenatore del campionato nel mese di settembre.

LE PAROLE – «Nell’ottimo inizio di stagione del Milan è chiarissima la mano di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha saputo cambiare da subito pelle ai rossoneri, cucendo con maestria un vestito su misura per gli interpreti che scendono in campo, valorizzando le qualità dei singoli calciatori e trasmettendo in poco tempo mentalità vincente, spirito di sacrificio e determinazione, caratteristiche fondamentali per raggiungere grandi traguardi. Il ritorno in panchina di Allegri ha restituito alla Serie A uno degli allenatori più titolati della sua storia, che con la sua conoscenza tattica, l’esperienza e la capacità di lettura delle partite sta riportando il Milan a lottare per i traguardi più prestigiosi».

L’allenatore toscano è stato esaltato così da Luigi De Siervo.

