Calendario Milan, impegni di fuoco a dicembre: tre competizioni e la missione Supercoppa in Arabia

Calendario Milan, un tour de force per la squadra di Allegri a dicembre tra Serie A, Coppa Italia e la difesa del titolo in Supercoppa a Riyadh

l sito ufficiale rossonero ha reso noto il programma degli impegni che attendono la Prima Squadra Maschile nel mese di dicembre, un periodo che si preannuncia densissimo di appuntamenti cruciali. Sarà un vero e proprio tour de force per la formazione guidata da Max Allegri, chiamata a competere su ben tre fronti diversi: Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il mese si aprirà riprendendo il filo del discorso interrotto a novembre, ovvero sfidando nuovamente la Lazio di Sarri, per poi concludersi davanti al pubblico amico di San Siro contro l’Hellas Verona.

Il primo ostacolo è fissato per giovedì 4 dicembre, quando alle ore 21.00 i rossoneri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma per gli Ottavi di finale di Coppa Italia contro i biancocelesti, con diretta su Canale 5. Pochi giorni dopo, l’attenzione tornerà sul campionato: lunedì 8 dicembre, nel posticipo delle 20.45, il Milan sarà ospite del Torino per la 14ª giornata, visibile su DAZN, Sky e NOW. La settimana successiva si tornerà a Milano per il lunch match della 15ª giornata: Milan-Sassuolo è in programma domenica 14 dicembre alle 12.30 in esclusiva su DAZN.

Calendario Milan, missione Supercoppa Italiana

Subito dopo, la squadra volerà in Arabia Saudita per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. La Semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli si giocherà all’Al-Awwal Park di Riyadh giovedì 18 dicembre alle ore 20.00, in chiaro su Canale 5. In caso di successo, l’eventuale Finale è calendarizzata per lunedì 22 dicembre, sempre alle 20.00, contro la vincente della sfida tra Bologna e Inter. Il sipario sul 2025 calerà definitivamente domenica 28 dicembre alle ore 12.30, quando a San Siro arriverà l’Hellas Verona per la 17ª giornata di Serie A.