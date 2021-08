Caldara-Venezia, il Direttore Tecnico Poggi annuncia le novità

Caldara-Venezia: il Direttore Tecnico dei lagunari, ha annunciato le novità riguardanti la trattativa di queste ultime ore

Caldara al Venezia: ore caldissime ma, per annunciare il definitivo passaggio del difensore classe 1994, serviranno ancora da limare dei dettagli.

Secondo quanto confermato dal Direttore Tecnico dei lagunari, Paolo Poggi, intervenuto ai microfoni della Nuova Venezia, la trattativa che potrebbe condurre Mattia Caldara in arancioneroverde è impostata, ma ancora definita:

«Ci vuole pazienza, ma il nostro lavoro continua, si muove su tutto, basta capire come e cosa, e noi siamo attenti per capire come procedere sul mercato. Caldara interessa molto, ma non è una trattativa chiusa», ha dichiarato Poggi.