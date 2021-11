Caldara racconta il suo calvario: «Ho avuto un infortunio dietro l’altro»

Mattia Caldara, dopo il primo gol in stagione segnato con il Venezia, ha raccontato il suo periodo buio con gli infortuni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mattia Caldara ha raccontato il suo periodo buio con gli infortuni. Le parole del difensore che è tornato al gol con il Venezia.

INFORTUNI – «Ho avuto infortuni uno dietro l’altro, e gravi. Per rientrare ci mettevo sempre qualche mese e ogni volta che mi sentivo vicino a stare bene arrivava un altro ko più pesante. Questa cosa l’ho subita mentalmente, non lo nego. Non è stato per niente facile, ma dentro di me c’è sempre stata la speranza che una volta che avessi raggiunto un certo equilibrio psico-fisico, sarei tornato quello dell’Atalanta».