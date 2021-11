Zanetti punta su Caldara: «Viene de due stagioni difficili, ora vuole tornare»

Paolo Zanetti, allenatore del Milan, ha parlato di Mattia Caldara, soffermandosi sulle sue ultime stagioni sfortunate

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato di Mattia Caldara e delle sue ultime stagioni. Le sue parole sul difensore.

CALDARA – «Per noi è un calciatore fondamentale: per convincerlo a venire siamo andati a casa sua. È un ragazzo umile e si è calato nella situazione in modo davvero impeccabile. Ha passato due stagioni difficili, ma è un ex campione che vuol tornare sui suoi livelli».