Caldara, parole da leader ai compagni: «Stamo lavorando bene»

Mattia Caldara ha parlato al termine del successo del suo Venezia contro l’Empoli. Ecco le sue parole sulla prima vittoria in campionato

Intervemito al termine della partita vinta dal Venezia contro l’Empoli, Mattia Caldara, difensore in prestito dal Milan, ha fatto i complimenti ai compagni per il lavoro svolto in allenamento e per la prima vittoria. Ecco le sue parole riportate da Tuttoveneziasport.it.

«Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva e abbiamo preso gol solo nel finale su calcio di rigore. Ci stiamo sforzando a comprendere le culture dei nostri compagni e loro si stanno sforzando e si stanno adattando. Stiamo lavorando intensamente perché serve questa unione per riuscire nell’obiettivo. Gasperini? Quando giochi nelle sue squadre qualcosa ti rimane dentro e l’uscita che ho fatto nella ripresa ne è una dimostrazione, mi è venuto in mente quello che mi aveva insegnato».