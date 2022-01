Vlahovic e Gosens, Giuliani: «Tifosi Milan? Non sottovalutiamo un aspetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fulvio Giuliani intervenuto a Sky Sport ha detto la sua sull’umore dei tifosi del Milan dopo i colpi Vlahovic-Juve, Gosens-Inter

Fulvio Giuliani intervenuto a Sky Sport ha detto la sua sull’umore dei tifosi del Milan dopo i colpi Vlahovic-Juve, Gosens-Inter:

«Un tifoso del Milan cosa pensa? Non siamo noi tifosi a fare mercato. Dopo la lunga traversata del deserto è tornato dove deve stare. Ognuno sceglie la propria strada. A me piace la starda intrapresa dal Milan. Non sottovautiamo la fucina dei talenti slavi»