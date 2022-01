ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Venezia: pressing alto sull’ex Milan Gianluca Lapadula, ceduto Heymans: i dettagli delle due trattative

Come riporta Sky Sport il primo nome sulla lista del Venezia resta quello di Gianluca Lapadula del Benevento, Cordoba sta insistendo in queste ore per definire l’affare.

Intanto il club lagunare sta ultimando la cessione del centrocampista Daan Heymans allo Charleroi