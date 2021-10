Il Real Madrid punta su Pogba: mossa per convincere Mbappé

Il Real Madrid segue con attenzione l’evolversi della vicenda tra Pogba e il Manchester United. Il francese può liberarsi a zero

Paul Pogba sarà uno dei nomi caldi di mercato nei prossimi mesi visto il suo contratto in scadenza il prossimo giugno e le trattative per il rinnovo con il Manchester United che non decollano. La Juventus sogna da tempo di poter riportare il centrocampista a Torino, ma sul calciatore ci sarebbe ora anche il forte interesse del Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS, infatti, i Blancos starebbero tenendo sotto stretta osservazione il francese che rientrerebbe in quella lista di acquisti, come Alaba e Hazard, fatti negli ultimi anni: ovvero calciatori bloccati per tempo prima della scadenza del loro contratto e poi prelevati a zero.

Pogba guadagna 15 milioni a stagione e, insieme al possibile bonus per il trasferimento, non sarebbe una cifra impagabile dal Real Madrid. L’arrivo del “Polpo” in Blancos, inoltre, potrebbe essere una mossa per convincere anche Mbappé a trasferirsi nella capitale spagnola: i due hanno vinto insieme il Mondiale del 2018 e la Nations League potrebbero formare la magica coppia anche al Bernabeu.

