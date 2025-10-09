Calciomercato Milan, i rossoneri ripensano a Zirkzee? Operazione possibile solo in prestito

Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee può tornare di moda in vista del mercato di gennaio: operazione in prestito? Solo in un caso

La situazione di Joshua Zirkzee al Manchester United è precipitata in un vero e proprio “caso” di mercato. L’attaccante olandese, acquistato per oltre 40 milioni di euro solo un anno fa, è stato progressivamente accantonato da Ruben Amorim, ritrovandosi relegato a quinta scelta nelle gerarchie offensive. Con meno di 90 minuti giocati in quattro presenze e l’obiettivo di riconquistare la maglia dell’Olanda per i Mondiali 2026 sempre più lontano, l’insoddisfazione è alle stelle.

Come riportato dal Daily Mail, Zirkzee è determinato a lasciare Old Trafford già a gennaio per trovare un club che possa garantirgli la continuità e un ruolo centrale per rilanciarsi.

Milan: L’Unica Finestra Aperta In Italia

Nonostante l’interesse mostrato in passato da Juventus e Napoli, l’affollamento offensivo nelle altre big italiane rende il Milan l’opzione più logica per un ritorno di Zirkzee in Serie A. Tuttavia, un suo approdo a Milanello è strettamente condizionato dalle dinamiche interne del reparto avanzato, gestito dall’allenatore Massimiliano Allegri e dal DS Igli Tare.

Il Milan ha un approccio al mercato estremamente mirato, specialmente dopo aver impostato la stagione sulla mentalità vincentee la concretezza (concetti che Allegri sta imponendo anche con i “trattamenti ruvidi” rivolti a giocatori di talento come Rafael Leão).

Il fattore decisivo per l’arrivo di Zirkzee è il rendimento di Santiago Gimenez:

Il Ruolo di Gimenez: L’attaccante messicano è attualmente in fase di crescita e sta guadagnando fiducia sotto la guida di Allegri . Se Gimenez dovesse consolidarsi come centravanti affidabile, l’esigenza di investire su un altro attaccante di spessore come Zirkzee a gennaio diminuirebbe notevolmente.

I Red Devils, che avevano respinto le avances estive per l’olandese, ora sembrano disposti ad aprire a una cessione a titolo definitivo o in prestito per non rischiare di far perdere ulteriore valore al giocatore. Per Zirkzee, il Milan è la chance per rilanciare la carriera in vista dei Mondiali, a patto che la concretezza dimostrata dall’attuale attacco non chiuda definitivamente la porta.