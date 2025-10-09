Connect with us

News

Calciomercato Milan, i rossoneri ripensano a Zirkzee? Operazione possibile solo in prestito

Calciomercato News

Calciomercato Milan, il dato sugli investimenti del club rossonero è da urlo! Ecco quanto hanno speso i rossoneri negli ultimi due esercizi e non solo

News

Formazioni ufficiali Galles Belgio: la scelta di Rudi Garcia su De Winter

News

Bilancio Milan, Furlani sorride! I dati non mentono, terzo utile consecutivo e ricavi da urlo. Cifre e dettagli

News

Infortunio Estupinan, contusione o distorsione alla caviglia? Cosa filtra in vista della Fiorentina. Ultime

News

Calciomercato Milan, i rossoneri ripensano a Zirkzee? Operazione possibile solo in prestito

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

zirkzee-olanda

Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee può tornare di moda in vista del mercato di gennaio: operazione in prestito? Solo in un caso

La situazione di Joshua Zirkzee al Manchester United è precipitata in un vero e proprio “caso” di mercato. L’attaccante olandese, acquistato per oltre 40 milioni di euro solo un anno fa, è stato progressivamente accantonato da Ruben Amorim, ritrovandosi relegato a quinta scelta nelle gerarchie offensive. Con meno di 90 minuti giocati in quattro presenze e l’obiettivo di riconquistare la maglia dell’Olanda per i Mondiali 2026 sempre più lontano, l’insoddisfazione è alle stelle.

Come riportato dal Daily MailZirkzee è determinato a lasciare Old Trafford già a gennaio per trovare un club che possa garantirgli la continuità e un ruolo centrale per rilanciarsi.

Milan: L’Unica Finestra Aperta In Italia

Nonostante l’interesse mostrato in passato da Juventus e Napoli, l’affollamento offensivo nelle altre big italiane rende il Milan l’opzione più logica per un ritorno di Zirkzee in Serie A. Tuttavia, un suo approdo a Milanello è strettamente condizionato dalle dinamiche interne del reparto avanzato, gestito dall’allenatore Massimiliano Allegri e dal DS Igli Tare.

Il Milan ha un approccio al mercato estremamente mirato, specialmente dopo aver impostato la stagione sulla mentalità vincentee la concretezza (concetti che Allegri sta imponendo anche con i “trattamenti ruvidi” rivolti a giocatori di talento come Rafael Leão).

Il fattore decisivo per l’arrivo di Zirkzee è il rendimento di Santiago Gimenez:

  • Il Ruolo di Gimenez: L’attaccante messicano è attualmente in fase di crescita e sta guadagnando fiducia sotto la guida di Allegri. Se Gimenez dovesse consolidarsi come centravanti affidabile, l’esigenza di investire su un altro attaccante di spessore come Zirkzee a gennaio diminuirebbe notevolmente.
  • La Strategia Allegri-Tare: Il DS Igli Tare e Allegri valuteranno l’andamento del reparto offensivo nei prossimi mesi. Ogni mossa in inverno sarà un intervento chirurgico volto a colmare solo lacune precise, in linea con l’ambizione di lottare per lo Scudetto.

Red Devils, che avevano respinto le avances estive per l’olandese, ora sembrano disposti ad aprire a una cessione a titolo definitivo o in prestito per non rischiare di far perdere ulteriore valore al giocatore. Per Zirkzee, il Milan è la chance per rilanciare la carriera in vista dei Mondiali, a patto che la concretezza dimostrata dall’attuale attacco non chiuda definitivamente la porta.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.