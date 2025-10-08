Mercato Milan, Tare pronto a cogliere l’occasione a gennaio? Scenario all’orizzonte, ecco cosa può succedere nelle prossime settimane

Mercato Milan, Igli Tare potrebbe cogliere l’occasione Joshua Zirkzee a gennaio: l’olandese vuole lasciare il Manchester United

La situazione di Joshua Zirkzee al Manchester United è diventata un vero e proprio “caso”: l’ex attaccante del Bologna, per cui i Red Devils hanno investito oltre 40 milioni di euro solo un anno fa, è stato accantonato da Ruben Amorim e si ritrova a essere la quinta scelta nelle rotazioni offensive. Con meno di 90 minuti giocati in quattro presenze, il classe 2001 vede allontanarsi l’obiettivo di riconquistare la maglia della Nazionale olandese in vista dei Mondiali 2026.

Questa insoddisfazione, come riferito dal Daily Mail, spinge Zirkzee a voler lasciare Old Trafford già a gennaio per cercare una squadra che gli garantisca continuità e un ruolo centrale.

Milan: L’Unica Porta Aperta In Serie A (A Patto Che…)

Nonostante la forte concorrenza in Italia, il Milan emerge come uno dei pochi club che potrebbe ancora valutare l’opportunità di riportare Zirkzee in Serie A. Tuttavia, l’interesse rossonero è strettamente legato all’attuale gestione del reparto avanzato da parte dell’allenatore Massimiliano Allegri e del Direttore Sportivo Igli Tare:

Il Ruolo di Santiago Gimenez: Il nodo cruciale è Santiago Gimenez . L’attaccante messicano è in fase di crescita e sta finalmente trovando fiducia sotto la guida di Allegri (un tecnico noto per i suoi “trattamenti ruvidi” per tirare fuori il meglio dai giocatori). Se Gimenez dovesse consolidarsi come centravanti titolare (o valida alternativa), l’esigenza di un nuovo attaccante come Zirkzee diminuirebbe drasticamente.

Strategia Allegri-Tare: Il DS Igli Tare e Allegri valuteranno attentamente l'andamento del reparto offensivo nei prossimi mesi. Dopo aver messo al centro del progetto Rafael Leão (nonostante le reprimende negli spogliatoi) e aver puntato sulla leadership e l'esperienza di Adrien Rabiot e Luka Modrić per alzare la mentalità, ogni mossa di mercato a gennaio sarà estremamente mirata.

Attualmente, l’affollamento negli altri top club (Napoli con Hojlund e Lucca, Juventus con David e Openda, Inter con Thuram e Lautaro) rende il Milan l’opzione più logica per Zirkzee in Serie A, a condizione che le valutazioni di Allegri sulla concretezza e la continuità dell’attuale attacco aprano un varco. I Red Devils sembrano ora disposti a una cessione (anche in prestito) per non rischiare di far perdere ulteriore valore all’olandese.