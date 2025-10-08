Calciomercato Milan, i rossoneri ripensano a Zirkzee? Operazione possibile solo in prestito ma l’affare può decollare solo a queste condizioni. Ecco quali

Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee può tornare di moda in vista del mercato di gennaio: operazione in prestito? Solo in un caso

La situazione di Joshua Zirkzee al Manchester United è precipitata in un vero e proprio “caso” di mercato. L’attaccante olandese, acquistato per oltre 40 milioni di euro solo un anno fa, è stato progressivamente accantonato da Ruben Amorim, ritrovandosi relegato a quinta scelta nelle gerarchie offensive. Con meno di 90 minuti giocati in quattro presenze e l’obiettivo di riconquistare la maglia dell’Olanda per i Mondiali 2026 sempre più lontano, l’insoddisfazione è alle stelle.

Come riportato dal Daily Mail, Zirkzee è determinato a lasciare Old Trafford già a gennaio per trovare un club che possa garantirgli la continuità e un ruolo centrale per rilanciarsi.

Milan: L’Unica Finestra Aperta In Italia

Nonostante l’interesse mostrato in passato da Juventus e Napoli, l’affollamento offensivo nelle altre big italiane rende il Milan l’opzione più logica per un ritorno di Zirkzee in Serie A. Tuttavia, un suo approdo a Milanello è strettamente condizionato dalle dinamiche interne del reparto avanzato, gestito dall’allenatore Massimiliano Allegri e dal DS Igli Tare.

Il Milan ha un approccio al mercato estremamente mirato, specialmente dopo aver impostato la stagione sulla mentalità vincente e la concretezza (concetti che Allegri sta imponendo anche con i “trattamenti ruvidi” rivolti a giocatori di talento come Rafael Leão).

Il fattore decisivo per l’arrivo di Zirkzee è il rendimento di Santiago Gimenez:

Il Ruolo di Gimenez: L’attaccante messicano è attualmente in fase di crescita e sta guadagnando fiducia sotto la guida di Allegri . Se Gimenez dovesse consolidarsi come centravanti affidabile, l’esigenza di investire su un altro attaccante di spessore come Zirkzee a gennaio diminuirebbe notevolmente.

L’attaccante messicano è attualmente in e sta guadagnando sotto la guida di . Se dovesse come centravanti affidabile, l’esigenza di investire su un altro attaccante di spessore come a gennaio diminuirebbe notevolmente. La Strategia Allegri-Tare: Il DS Igli Tare e Allegri valuteranno l’andamento del reparto offensivo nei prossimi mesi. Ogni mossa in inverno sarà un intervento chirurgico volto a colmare solo lacune precise, in linea con l’ambizione di lottare per lo Scudetto.

I Red Devils, che avevano respinto le avances estive per l’olandese, ora sembrano disposti ad aprire a una cessione a titolo definitivo o in prestito per non rischiare di far perdere ulteriore valore al giocatore. Per Zirkzee, il Milan è la chance per rilanciare la carriera in vista dei Mondiali, a patto che la concretezza dimostrata dall’attuale attacco non chiuda definitivamente la porta.