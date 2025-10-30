Calciomercato Milan, Zazzaroni molto ironico sulla situazione attaccanti: l’ha detto sul suo profilo social. Le ultimissime notizie

Il momento non facile dell’attacco del Milan è finito nel mirino di Ivan Zazzaroni. Il noto opinionista è intervenuto sui propri profili social per analizzare i dati impietosi relativi alla produzione offensiva delle punte rossonere, lanciando un chiaro allarme sulla situazione.

Secondo l’analisi di Zazzaroni, il Milan avrebbe un «problemone con gli attaccanti», un sospetto che trova conferma nelle cifre raccolte da gennaio 2025 fino a oggi. A fronte di ben 75 reti totali messe a segno dalla squadra, il contributo dei centravanti e degli esterni offensivi di ruolo è stato estremamente deficitario.

Zazzaroni ha voluto sottolineare la discrepanza con un giudizio lapidario, definendo gli attaccanti rossoneri come «Bocche da fuochino», un diminutivo che, a suo dire, sarebbe «il meno imbarazzante» per descrivere l’attuale inefficacia sotto porta.

L’analisi dell’opinionista non fa che confermare le preoccupazioni della dirigenza, già focalizzata sulla crisi di Santiago Gimenez e sulla necessità di trovare un vero bomber per il futuro, come testimoniato dall’interesse per Joaquin Panichelli. Il dato di Zazzaroni suggerisce che l’intero reparto avanzato ha bisogno di una scossa per permettere al Milan di competere per i massimi obiettivi stagionali. L’allenatore Allegri dovrà trovare rapidamente soluzioni tattiche per sbloccare le sue «bocche da fuochino», a partire dalla delicata sfida di domenica contro la Roma.