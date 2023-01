Calciomercato Milan, Zaniolo: le parole di Tiago Pinto sul suo rinnovo. In casa Roma c’è la questione del rinnovo del giocatore

Tiago Pinto, general manager della Roma, a La Gazzetta dello Sport ha parlato del rinnovo di Zaniolo, definito come obiettivo di mercato del Milan per giugno.

Ecco le sue parole: «Non c’è fretta, ora pensiamo solo a giocare. Abbiamo un buon rapporto con Nicolò e il suo entourage. Non mancheranno i momenti per confrontarci, non ci saranno problemi»