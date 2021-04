Calciomercato Milan, Vlahovic ancora in goal: è lui l’obiettivo numero uno

Calciomercato Milan, Vlahovic resta l’obiettivo numero uno in attacco: l’attaccante ha segnato anche oggi contro il Genoa

Dusan Vlahovic resta il primo obiettivo in attacco per il calciomercato estivo del Milan. L’attaccante, in goal anche oggi contro il Genoa, ha una valutazione molto alta (intorno ai 50 milioni di euro) ma l’annata sottotono della Fiorentina e soprattutto la scadenza ravvicinata del contratto (giugno 2023) potrebbero agevolare il compito di Maldini e Massara che ritengono il centravanti viola il profilo perfetto da affiancare a Ibrahimovic.

ZLATAN APPROVA – Lo stesso centravanti svedese ha dato il suo ok all’eventuale arrivo di Vlahovic: sotto la sua ala protettiva, Dusan potrebbe crescere e arrivare alla definitiva consacrazione tecnica.