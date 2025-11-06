Connect with us

Calciomercato Milan, Panichelli nome caldo per l'attacco! La punta dello Strasburgo stuzzica Tare, assalto a gennaio? Ultime

Giovane Milan, il brasiliano si allontana? Il top club fa sul serio, l'attaccante del Verona può restare in Serie A

Calciomercato Milan, tutti i nomi per l'eventuale post Maignan: quel profilo perde quota, Tare stuzzicato da... Lo scenario

Rinnovo Saelemaekers, Allegri irremovibile e fumata bianca ormai dietro l'angolo: grande sintonia tra le parti. Ultime

Mercato Milan, per l'attacco sale Pellegrino! Tare piomba sul centravanti del Parma con l'ok di Allegri, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, uno dei nomi caldi per l’attacco in vista di gennaio è anche quello di Panichelli dello Strasburgo. Ultime

Il calciomercato Milan è alla ricerca attiva di un nuovo centravanti in vista del prossimo mercato di gennaio, una mossa dettata dalle difficoltà di Santiago Gimenez.

La prossima trasferta di campionato, in programma sabato a Parma, offrirà l’occasione perfetta per osservare da vicino un obiettivo concreto: Mateo Pellegrino. L’attaccante del Parma sarà un osservato speciale, insieme anche al portiere giapponese Suzuki.

Joaquin Panichelli: la giovane alternativa argentina

Mentre Pellegrino rappresenta l’obiettivo più facile da monitorare nel campionato italiano, la dirigenza rossonera tiene d’occhio anche diverse alternative internazionali, in linea con la filosofia del club di puntare sui giovani talenti.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione spicca l’argentino Joaquin Panichelli. L’attaccante ha solo 23 anni e milita nello Strasburgo.

Panichelli rappresenta una soluzione per il futuro che il Milan segue con grande interesse per la sua prospettiva di crescita e l’età anagrafica. Nonostante sia meno noto al grande pubblico rispetto ad altri candidati, il Milan lo considera un profilo intrigante, simile a Pellegrino, per la sua nazionalità e le sue potenzialità.

