Calciomercato Milan, due attaccanti esteri messi nel mirino: la dirigenza guarda sia in Bundesliga che in Ligue 1. Ultimissime

Il Milan intensifica la ricerca di un nuovo centravanti e il direttore sportivo Igli Tare ha ampliato il ventaglio di scelte per l’allenatore Massimiliano Allegri. Sebbene Mateo Pellegrino (classe 2001), autore di due reti decisive in Parma-Torino, sia un nome caldo, l’argentino del Parma non è l’unico nel mirino del club rossonero. Tare sta valutando con grande attenzione altri tre target, due dei quali provengono da campionati esteri, e uno è già noto in Serie A.

Tra i profili monitorati oltre confine spicca il nome di Joaquin Panichelli, anch’egli di nazionalità argentina e militante nello Strasburgo. Panichelli condivide con Pellegrino non solo la prospettiva data dalla giovane età (classe 2002), ma anche un’importante statura fisica, misurando 1,90 metri. Le sue caratteristiche lo rendono un attaccante imponente e futuribile.

L’altro obiettivo europeo è il tedesco Jonathan Burkardt, in forza all’Eintracht Francoforte. Il classe 2000 ha avuto un recente assaggio del calcio italiano, avendo partecipato alla sfida di Champions League contro il Napoli in settimana. La sua capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo e la sua esperienza a livello internazionale lo rendono un candidato di spessore per il Milan.

A completare la quaterna di potenziali innesti, si aggiunge un nome del campionato italiano, la cui identità al momento non è stata ancora svelata. Il Milan dimostra così di avere una chiara strategia: cautelarsi con opzioni valide in attesa della ripartenza di Santiago Gimenez e garantire ad Allegri risorse fresche per il futuro dell’attacco. Tare è al lavoro per assicurare ai rossoneri uno tra i migliori giovani attaccanti in circolazione.