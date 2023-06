Calciomercato Milan: ecco tutte le news di giornata

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo. In tal senso ecco le novità di giornata sui rossoneri

«Frattesi resta un obiettivo, non è una trattativa avanzata perché l’Inter non ha mollato. LoftusCheek e Reijnders restano obiettivi, magari il Milan ne ha altri e non li abbiamo ancora scoperti. Thuram non vuole il PSG, il Milan si aspetta il sì definitivo entro 24/48 ore».