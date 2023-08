Colombo Milan: le ultime tra il rinnovo e il Monza. I dettagli sulla scelta della società rossonera sull’attaccante

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, negli ultimi giorni si sta facendo sempre più largo l’idea di mandare Lorenzo Colombo a giocare, per permettergli di continuare a crescere e ritrovarlo ancora più pronto tra un anno.

Prima, però, dovrebbe arrivare il rinnovo di contratto con il Milan per l’attaccante, attualmente in scadenza 2025 e poi il trasferimento in prestito al Monza.