Lukaku Milan: la decisione dei rossoneri sul belga. I dettagli e le ultime sulle decisioni di mercato per completare l’attacco

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dalla dirigenza rossonera continuano ad arrivare dei ‘no’ su Romelu Lukaku.

Infatti, il Milan avrebbe in mente altri nomi per completare l’attacco e non bisogna ovviamente tralasciare il fatto che Moncada possa tirare fuori dal mazzo un nome a sorpresa.