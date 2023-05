Leao Milan: tutto pronto per il rinnovo. Il portoghese a caccia del record di gol. Ecco le ultime sul finale di stagione dell’esterno rossonero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ufficialità del rinnovo di Rafael Leao è stata spostata all’interno della settimana che verrà.

Inoltre, in stagione l’esterno portoghese ha raggiunto quota 14 gol, eguagliando il bottino raggiunto nella passata annata. Per questo il rossonero è a caccia del suo primo record personale e ha due partite a disposizione per migliorarsi.