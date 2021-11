Tottenham pazzo di Vlahovic: Paratici pronto a fare follie. Il Milan osserva

Paratici è pronto a fare follie per Vlahovic. Recente rilancio del Tottenham per l’attaccante serbo della Fiorentina. Il Milan monitora

Dusan Vlahovic fa impazzire la Premier League. Secondo il Corriere dello Sport elle ultime ore il Tottenham avrebbe rilanciato la sua candidatura in modo deciso per cercare di beffare le concorrenti d’oltremanica: Arsenal e City. Paratici sarebbe pronto a fare follie per mettere le mani sull’attaccante serbo che ha tirato le attenzioni anche del Borussia Dortmund come possibile sostituto di Haaland.

E la Juventus? I bianconeri sanno di non poter competere con le potenze inglesi sul piano economico, ma Cherubini si sta muovendo sotto traccia per provare a bruciare la concorrenza. Molto, in questo senso, potrebbe dipendere dalla volontà finale del diretto interessato. Sull’attaccante resta vigile anche il Milan, intenzionato a fare un tentativo per giugno. Situazione incandescente.