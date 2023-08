Mercato Milan, un ex obiettivo sbarca in Serie A? Ultime

Calciomercato Milan, Japhet Tanganga potrebbe sbarcare in Italia: c’è il Torino sul difensore ex obiettivo rossonero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Torino starebbe iniziando a valutare i possibili sostituti di Alessandro Buongiorno. Il difensore potrebbe infatti finire all’Atalanta in un maxi scambio per Zapata e Soppy.

Per questo la società granata ha avviato i contatti con il Tottenham per Japhet Tanganga, in passato accostato anche al calciomercato Milan. La formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto e le parti stanno parlando.