Calciomercato Milan, suggestione Tonali alimentata da questa dichiarazione: cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

Le parole di Sandro Tonali nel post partita di Newcastle-Athletic Club hanno riacceso una fiamma che per i tifosi del Milan non si era mai spenta. Il centrocampista italiano, eletto MVP della sfida, non ha voluto garantire una permanenza decennale in Inghilterra, una mezza frase che è bastata a scatenare il sogno di un clamoroso ritorno.

Come riporta Luigi Garlando nella sua rubrica «La Sveglia» per La Gazzetta dello Sport, il popolo milanista ha già vibrato al grido di «Sandro torna!». Garlando riprende anche il racconto di Zlatan Ibrahimovic da «Adrenalina», in cui si sottolineava la trasformazione di Sandro: «Il primo anno, Sandro è rimasto intrappolato nel sogno… Quest’anno è entrato nella vita vera. Ora si ripete: sono un giocatore del Milan e gioca. È un panzer lì in mezzo».

Sembrava predestinato a una lunga carriera in rossonero, con la fascia al braccio, ma le esigenze economiche del Milan (i 64 milioni del Newcastle erano serviti) e l’ingaggio da 7 milioni offerto in Premier League avevano sancito la cessione.

Nonostante lo scetticismo su un possibile ritorno dettato dalle cifre in ballo, gli amici intimi spifferano che Tonali tornerebbe di corsa e che l’antico amore per i colori rossoneri non si è affatto spento.

Il nodo, come sottolinea Garlando, è di natura finanziaria. Potrebbe il Milan del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, costretto a cedere un giocatore come Reijnders e senza gli introiti della Champions, permettersi un’operazione così onerosa?

Tuttavia, il giornalista preferisce soffermarsi sul piano dei sogni, immaginando un futuro in cui Nicolò Barella e Sandro Tonali, pilastri della Nazionale e un tempo bambini innamorati dei rispettivi colori, possano incamminarsi l’uno contro l’altro nel nuovo San Siro, rievocando la leggenda di Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Un sogno che, per il Milan, oggi è un po’ meno lontano.