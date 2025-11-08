Connect with us

Calciomercato Milan, avete sentito che cosa ha detto Tonali sul suo futuro? Le sue recenti dichiarazioni...

Parma Milan, Allegri su Leao e Nkunku: le sue dichiarazioni non sono passate inosservate

Romero a Calcionews24: «Milan, per lo scudetto vedremo col ritorno di Pulisic ma per me la favorita è una sola»

Serginho si racconta: «Vittoria della Champions momento più alto della mia carriera al Milan, devo ringraziare Cesare Maldini e Ancelotti. Quanti ricordi con Berlusconi». E svela un retroscena su Thiago Silva

Ravezzani attacca Leao: «Bravissimo una partita su tre. Il Milan dipende dal suo cambio di atteggiamento. E su Rabiot...»

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan e ora figura di spicco nel Newcastle in Premier League, ha parlato del suo futuro in Inghilterra in un’intervista rilasciata a SkySportsUK. Le sue dichiarazioni, dense di pragmatismo tipico del calcio moderno, hanno lasciato intravedere una porta aperta a eventuali scenari futuri, pur ribadendo la sua attuale felicità.

Il centrocampista, che all’epoca della cessione era un pilastro del centrocampo del Milan e aveva lavorato sotto la direzione sportiva di Igli Tare, ha espresso la sua attuale soddisfazione, ma ha messo in guardia da proclami affrettati.

«Non voglio dire ‘Voglio restare 10 anni’ e poi andarmene tra due, tre, quattro», ha spiegato Tonali, prendendo le distanze da promesse a lungo termine. Il presente lo vede felice in bianconero: «Ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre però».

L’ex rossonero, tuttavia, non ha escluso che il futuro possa riservare nuove sfide o opportunità inattese, mantenendo un approccio cauto e professionale alla carriera. «Di fronte a certe opportunità di vita, per un’altra squadra, devi valutare sempre tutto con attenzione», ha ammesso Tonali, sottolineando la necessità di ponderare ogni decisione.

La sua filosofia di vita nel mondo del pallone è chiara: «Nel calcio devi pensare di anno in anno». Un pensiero che se da un lato rassicura i tifosi del Newcastle sulla sua dedizione immediata, dall’altro suggerisce che ogni sessione di mercato può riservare sorprese.

