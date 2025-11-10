Connect with us

Calciomercato Milan, Thauvin e la rivelazione shock: «Dovevo firmare coi rossoneri». Trattativa con Maldini e Massara saltata per una ragione sconosciuta

22 minuti ago

Calciomercato Milan, Thauvin ha svelato un clamoroso retroscena: nel 2020 doveva firmare con i rossoneri. La ricostruzione

Una rivelazione che riscrive, in parte, il recente calciomercato Milan. Florian Thauvin, fantasista francese oggi in forza all’Udinese, ha svelato a So Foot i dettagli di una trattativa sfumata che lo avrebbe portato a vestire la maglia rossonera.

Le sue parole, rilasciate alla testata francese, confermano un interesse che all’epoca era noto, ma di cui non si conosceva l’effettivo stato avanzato: «A partire dal mese di settembre 2020 discuto con il Milan, con Maldini e Massara».

Calciomercato Milan, la rivelazione di Thauvin

Thauvin era un obiettivo chiave della dirigenza rossonera in quel periodo, con l’idea di affiancarlo al reparto offensivo e garantirgli un ruolo da protagonista. La trattativa non si limitò a semplici pourparler.

Il giocatore ha infatti aggiunto: «Dovevo firmare e per una ragione che non conosco non è mai accaduto». Questa ammissione è sorprendente, poiché suggerisce che l’accordo fosse di fatto vicinissimo alla chiusura. La ragione per cui il trasferimento sia poi naufragato resta sconosciuta allo stesso calciatore, alimentando i rimpianti dei tifosi e le speculazioni sulle dinamiche interne che hanno portato alla sua mancata firma.

La trattativa, gestita dall’allora tandem dirigenziale composto da Paolo Maldini e Frederic Massara, dimostra quanto il Milan fosse convinto della qualità del francese. Thauvin ha poi proseguito la sua carriera altrove, ma la sua rivelazione getta nuova luce sui retroscena di quel cruciale mercato estivo.

