Calciomercato Milan, Tare chiaro: lui è fuori dal progetto tecnico! Trattativa in corso, può partire a queste condizioni

Calciomercato Milan, Igli Tare chiaro con Theo Hernandez: il terzino francese è fuori dal progetto tecnico del club rossonero

Con la finestra di calciomercato straordinaria appena chiusa, che ha visto sfumare il trasferimento di Mike Maignan al Chelsea, l’attenzione del calciomercato Milan si sposta ora con decisione sul futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese, il cui contratto scade tra un anno, si trova in una situazione complessa, paragonabile a quella del connazionale portiere, ma con maggiori probabilità di una risoluzione imminente che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Come riportato questa mattina da Tuttosport, il rapporto tra Hernandez e il club rossonero appare difficilmente recuperabile, una frattura che si è ulteriormente approfondita negli ultimi giorni.

Il Milan aveva infatti accettato una proposta di 30 milioni di euro proveniente dall’Al Hilal, club dell’Arabia Saudita. Tuttavia, l’operazione è stata bloccata dallo stesso giocatore, il quale ha espresso chiaramente la sua volontà di proseguire la carriera in Europa. Tra le varie opzioni, l’Atletico Madrid è emerso come la sua destinazione preferita, e un accordo con la squadra guidata dal “Cholo” Simeone sarebbe già stato raggiunto. Hernandez, che ha un passato nelle giovanili dei Colchoneros fino al 2016, sta spingendo con forza per un ritorno nella capitale spagnola, dove ha già lasciato un segno nel settore giovanile.

Attualmente, persiste una notevole distanza tra le richieste del Milan e l’offerta dell’Atletico Madrid. I rossoneri, forti della precedente proposta saudita, partono da una valutazione di almeno 30 milioni di euro per il cartellino del terzino. I Colchoneros, d’altro canto, hanno messo sul piatto un’offerta che si aggira intorno alla metà, ovvero 15 milioni di euro. Questa forbice crea un ostacolo significativo, ma il Milan si trova in una posizione con margini di manovra limitati. Con il passare dei giorni, la dirigenza di via Aldo Rossi sarà quasi certamente costretta a fare dei passi verso il club spagnolo, a patto che anche l’Atletico Madrid sia disposto a scendere a compromessi.

La sensazione generale è che, nonostante le attuali divergenze, si possa giungere a un punto d’incontro per sistemare una situazione che accontenterebbe tutte le parti in gioco. Per il Milan, mantenere in rosa due giocatori con contratti in scadenza e con rapporti così tesi, come Maignan e Hernandez, potrebbe rivelarsi controproducente e destabilizzante per lo spogliatoio. La cessione di Hernandez, quindi, libererebbe risorse economiche e permetterebbe al club di reinvestire per un sostituto.

In questo contesto di incertezza, la ricerca dell’erede di Theo Hernandez è già scattata. Sulla lista dei possibili sostituti, secondo quanto riportato da Tuttosport, figurano nomi di alto profilo come Oleksandr Zinchenko, Andrea Cambiaso, Destiny Udogie e Maxim De Cuyper. Ogni nome rappresenta un profilo differente, con caratteristiche tecniche e tattiche che potrebbero integrarsi al meglio nel progetto tecnico del Milan post-Hernandez. La cessione del terzino francese, seppur a malincuore per i tifosi, appare dunque sempre più come una mossa necessaria per il Milan, che si trova a dover bilanciare le esigenze finanziarie con le ambizioni sportive, cercando di massimizzare il valore dei propri asset in un mercato sempre più dinamico e imprevedibile.