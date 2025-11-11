Calciomercato Milan, tutti i difensori sul taccuino di Tare: innesto a gennaio certo, l’analisi caso per caso. E Allegri…

Calciomercato Milan, i rossoneri sono a caccia di un difensore in vista della sessione di gennaio: tutti i nomi sul taccuino di Tare

La ricerca del calciomercato Milan per rinforzare il reparto difensivo è in piena attività, con diversi profili analizzati da Igli Tare e dai suoi collaboratori che restano validi per le esigenze di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la lista dei monitorati è ricca e variegata.

Calciomercato Milan, i top profili in Italia e il ritorno dalla Premier

Diversi difensori si stanno mettendo in mostra in Serie A e potrebbero essere «soluzioni pronte all’uso» già nei prossimi mesi. Il Milan ha gli occhi puntati su due centrali che stanno emergendo come tra i migliori del campionato:

Tarik Muharemovic (Sassuolo)

(Sassuolo) Mario Gila (Lazio)

Entrambi stanno attirando anche l’attenzione delle rivali rossonere, Inter in primis.

Inoltre, un nome già inseguito in estate potrebbe tornare di moda. Si tratta di Joe Gomez del Liverpool. L’inglese, rimasto ai Reds, è «scarso utilizzo» da parte del club, situazione che potrebbe spingere il Milan a rilanciare l’interesse.

Outsider e giovani rivelazioni

La ricerca del prossimo difensore rossonero non si ferma qui. In «seconda fila ma pronti al sorpasso» ci sono diversi outsider entrati nella lista milanista:

Alessandro Circati (Parma): Attualmente ai box per un infortunio, resta un profilo interessante.

(Parma): Attualmente ai box per un infortunio, resta un profilo interessante. Tiago Gabriel (Lecce): La vera rivelazione del club pugliese.

(Lecce): La vera rivelazione del club pugliese. Diogo Leite (Union Berlino): Già accostato al Milan nel 2024, il suo nome è sempre attuale.

La «ricerca del prossimo difensore del Milan è appena iniziata e promette di regalare sorprese»