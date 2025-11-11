Connect with us

News

Calciomercato Milan, tutti i difensori sul taccuino di Tare: innesto a gennaio certo, l’analisi caso per caso. E Allegri…

News

Parma Milan, statistica decisamente negativa per i rossoneri di Allegri

News

Leao da record dopo Parma Milan: il portoghese ha eguagliato un nuovo record personale. Ecco quale

News

MN24 - Milan Virtus Entella, decisione presa a Milanello: ecco chi prenderà parte all'amichevole di venerdì a Solbiate Arno

News

MN24 - Infortunati Milan, prosegue il recupero a Milanello: gli aggiornamenti dopo il primo giorno di ripresa. E c'è un'importante novità

News

Calciomercato Milan, tutti i difensori sul taccuino di Tare: innesto a gennaio certo, l’analisi caso per caso. E Allegri…

Milan news 24

Published

5 secondi ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, i rossoneri sono a caccia di un difensore in vista della sessione di gennaio: tutti i nomi sul taccuino di Tare

La ricerca del calciomercato Milan per rinforzare il reparto difensivo è in piena attività, con diversi profili analizzati da Igli Tare e dai suoi collaboratori che restano validi per le esigenze di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la lista dei monitorati è ricca e variegata.

Calciomercato Milan, i top profili in Italia e il ritorno dalla Premier

Diversi difensori si stanno mettendo in mostra in Serie A e potrebbero essere «soluzioni pronte all’uso» già nei prossimi mesi. Il Milan ha gli occhi puntati su due centrali che stanno emergendo come tra i migliori del campionato:

Entrambi stanno attirando anche l’attenzione delle rivali rossonere, Inter in primis.

Inoltre, un nome già inseguito in estate potrebbe tornare di moda. Si tratta di Joe Gomez del Liverpool. L’inglese, rimasto ai Reds, è «scarso utilizzo» da parte del club, situazione che potrebbe spingere il Milan a rilanciare l’interesse.

Outsider e giovani rivelazioni

La ricerca del prossimo difensore rossonero non si ferma qui. In «seconda fila ma pronti al sorpasso» ci sono diversi outsider entrati nella lista milanista:

  • Alessandro Circati (Parma): Attualmente ai box per un infortunio, resta un profilo interessante.
  • Tiago Gabriel (Lecce): La vera rivelazione del club pugliese.
  • Diogo Leite (Union Berlino): Già accostato al Milan nel 2024, il suo nome è sempre attuale.

La «ricerca del prossimo difensore del Milan è appena iniziata e promette di regalare sorprese»

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.