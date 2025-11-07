Calciomercato Milan, torna di moda un vecchio pallino di Tare: occhi puntati su Gila della Lazio. Cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

Il lavoro del direttore sportivo Igli Tare per rinforzare la difesa del Milan in vista della sessione invernale si articola su più fronti, dimostrando che il club non vuole farsi trovare impreparato. La priorità è chiara: assicurare a Massimiliano Allegri un centrale capace di aumentare la solidità del reparto.

Se Joe Gomez del Liverpool rappresenta l’obiettivo di primo piano, con una trattativa che potrebbe essere riavviata in virtù dell’accordo sfumato in estate solo per ragioni di tempistica, la dirigenza rossonera sta comunque monitorando attentamente il panorama italiano ed europeo per vagliare ogni possibilità.

Un altro profilo che è entrato nel mirino del Milan è quello di Mario Gila, difensore attualmente in forza alla Lazio. Il centrale spagnolo è un nome che Tare conosce bene e rappresenta un’opzione giovane ma con margini di crescita elevati, compatibile con il progetto tecnico e sostenibile a livello contrattuale. Gila, infatti, ha un accordo con il club biancoceleste in scadenza nel giugno 2027, una situazione che offre al Milan diverse leve negoziali.

Questi movimenti dimostrano che la dirigenza rossonera ha cominciato a muovere i suoi passi in maniera più concreta sul mercato. La lista dei nomi è stata definita e ora Tare e i suoi collaboratori sono nella fase decisionale. Presto, il club dovrà decidere quale strada intraprendere e su quale obiettivo puntare con decisione per non perdere tempo prezioso. Che si tratti di affondare il colpo per Gomez o di scommettere su un talento emergente come Gila, l’obiettivo finale rimane lo stesso: fornire a Allegri una rosa blindata e pronta per la fase calda della stagione.