Connect with us

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, non è un nome valutato da Tare: la rivelazione che spiazza tutti

HANNO DETTO

Allegri Milan, Agresti netto dopo il pareggio di Parma! Le dichiarazioni

HANNO DETTO

Costacurta duro sulla comunicazione di Conte! Le parole non passano inosservate

HANNO DETTO

Pochettino: «Pulisic? Era d’accordo con noi. Non hanno ragione di lamentarsi»

HANNO DETTO

Abodi su San Siro: «Si cerca di mettere in discussione un percorso che sarà utile a tutti. C’è una cosa della vicenda che non capisco»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, non è un nome valutato da Tare: la rivelazione che spiazza tutti

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Moretto

Calciomercato Milan, i dirigenti rossoneri non stanno valutando il profilo! A fare chiarezza sulla questione è stato Matteo Moretto

Nonostante le ricorrenti voci di corridoio che animano la finestra di calciomercato, l’attaccante argentino Mateo Pellegrino non rientra, almeno per il momento, tra i profili attentamente valutati dal Milan. L’indiscrezione, o meglio la secca smentita, arriva direttamente dall’esperto di mercato Matteo Moretto, che fa chiarezza sulle strategie del Diavolo.

Secondo quanto risulta alla fonte giornalistica, l’attaccante, apprezzato per la sua fisicità e il senso del gol, non figura attualmente sulla lista dei desideri stilata dal Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese arrivato a Via Aldo Rossi dopo una lunga e vincente esperienza alla Lazio, in stretta collaborazione con l’allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e per aver riportato lo Scudetto al Milan nel suo primo ciclo, sta lavorando per definire al meglio i rinforzi necessari, in particolare nel reparto offensivo.

Le Priorità del Milan e il Ruolo di Tare

Il mercato è notoriamente un campo minato di speculazioni, e il nome di Pellegrino era circolato come potenziale alternativa o rinforzo per l’attacco rossonero. Tuttavia, Moretto taglia corto: “Quello che risulta a noi è che ad oggi Mateo Pellegrino non sia un nome valutato, vagliato dal direttore sportivo Igli Tare e il mister Massimiliano Allegri. Quindi non mi risulta possa essere un nome da inserire nella lista del Milan.”

Questa precisazione è fondamentale per comprendere le reali priorità del club meneghino. La dirigenza, sotto la guida sportiva di Igli Tare e la visione tecnica di Allegri, è concentrata sull’individuazione di profili che possano integrarsi immediatamente e portare un salto di qualità tangibile alla rosa. Sebbene l’attaccante del Parma stia dimostrando ottime qualità, la sua inclusione nella lista non è ancora stata formalizzata, indicando che i rossoneri stiano valutando altri obiettivi primari o profili con caratteristiche diverse per completare il reparto avanzato.

Il lavoro di Tare al Milan è focalizzato sulla costruzione di una squadra equilibrata, unendo l’esperienza del blocco storico a giovani talenti mirati. L’esclusione (momentanea) di Pellegrino dalla lista attesta la selettività delle scelte del club, che non intende operare per sentito dire, ma solo su obiettivi concreti e condivisi tra allenatore e direttore sportivo. Il mercato di gennaio, tuttavia, è imprevedibile, ma le attuali indicazioni portano altrove le attenzioni del Milan.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.