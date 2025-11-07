Calciomercato Milan, strategia chiara per gennaio! Tare vuole riempire almeno una di quelle due caselle: sondaggi concreti in corso

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno ancora due slot liberi per quanto riguarda i calciatori extracomunitari: Tare ne vuole riempire almeno uno a gennaio

Il calciomercato Milan sta pianificando con attenzione le prossime mosse di mercato, tenendo in stretta considerazione i vincoli e le opportunità relative ai calciatori extracomunitari. Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fatto il punto sulla strategia del club.

Secondo Moretto, il Milan ha attualmente a disposizione «due posti da extracomunitario» e la dirigenza «sta lavorando per poter riempirli, almeno uno dei due». Questo margine di manovra offre al club l’opportunità di ampliare il raggio d’azione dello scouting oltre i confini europei.

Calciomercato Milan, focus sul Sud America e i giovani talenti

L’intenzione del Milan è chiara: sfruttare questi slot per investire sul futuro. «Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si concentrerà maggiormente ad andare a pescare qualche giovane talento».

La zona geografica privilegiata per questa ricerca è il Sud America. L’interesse per giovani prospetti sudamericani è notoriamente alto nel Milan, data la capacità del club di valorizzare calciatori provenienti da quel continente. Sfruttando gli slot extracomunitari, il Milan può assicurarsi profili di alta prospettiva a costi potenzialmente inferiori rispetto al mercato europeo consolidato.

La missione è già iniziata, con il club che sta monitorando attentamente i campionati sudamericani e i tornei giovanili per individuare il profilo ideale da portare a Milanello. L’obiettivo è duplice: garantire al contempo un rinforzo per il futuro e un asset economico per la società.