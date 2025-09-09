Calciomercato Milan, Tare non riesce a chiudere la cessione: svelato il motivo

Calciomercato Milan – Una cessione non va a buon fine. Saltato ufficialmente il trasferimento del centrocampista

Il trasferimento di Silvano Vos, il promettente centrocampista olandese, alla squadra svizzera del Losanna è clamorosamente fallito. La notizia, riportata dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, getta una nuova ombra sul futuro del giovane talento e complica i piani del Milan, proprietario del suo cartellino. La trattativa era già in fase avanzata, ma si è interrotta bruscamente a causa di divergenze insuperabili tra le due società, in particolare riguardo a due aspetti chiave dell’accordo: la cifra del prestito e la ripartizione del suo importante stipendio.

Il giocatore, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, ha un ingaggio di rilievo che il Losanna non era disposto a sostenere interamente. D’altra parte, il Diavolo non ha voluto farsi carico di una parte consistente della retribuzione, come richiesto dal club svizzero. La mancata intesa su questi due punti cruciali ha di fatto portato allo stop definitivo della trattativa, lasciando Vos in una situazione di incertezza. Il giocatore ora dovrà attendere nuove opportunità per trovare una sistemazione che gli garantisca il minutaggio necessario per crescere e maturare.

Per il Milan, il fallimento di questa operazione rappresenta una piccola battuta d’arresto nella gestione dei giovani talenti. L’obiettivo dei rossoneri è sempre stato quello di valorizzare i propri asset, cedendo i calciatori in prestito a club dove potessero giocare con continuità. La situazione di Vos, tuttavia, si sta rivelando più complessa del previsto, vista l’entità del suo stipendio che rappresenta un ostacolo per molte squadre interessate.

Le prossime settimane saranno cruciali per il destino del centrocampista olandese. L’amministratore delegato, insieme al suo team, dovrà trovare una nuova soluzione che soddisfi tutte le parti, e permetta al talentuoso centrocampista di avere lo spazio che merita. Si aprono ora nuovi scenari di mercato, con diversi club che potrebbero farsi avanti, ma il nodo da sciogliere rimarrà sempre lo stesso: il costo dell’operazione.