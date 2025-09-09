Suzuki Milan, è lui il prescelto per il futuro? Dipenderà dal rinnovo di Maignan. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato è appena terminato, ma per il Milan le questioni legate al futuro dei suoi giocatori non si esauriscono mai. In particolare, a tenere banco in casa rossonera è il destino di Mike Maignan, il portiere francese e uno dei leader indiscussi del Diavolo. Con un contratto in scadenza e un accordo per il rinnovo ancora lontano, il futuro del talentuoso estremo difensore sembra al momento in bilico.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante la sua importanza per la squadra, Maignan potrebbe salutare Milanello al termine di questa stagione se non si dovesse trovare una soluzione. Il quotidiano, tuttavia, non esclude un ultimo disperato tentativo da parte della società per trattenere il suo campione. La situazione è complessa, ma la priorità del Milan è evitare di perdere a parametro zero uno dei migliori portieri del mondo.

Intanto, il club si muove per farsi trovare pronto a ogni evenienza, compresa l’eventualità di un addio. Sempre secondo Tuttosport, il nome in cima alla lista dei possibili sostituti è quello di Zion Suzuki. Il portiere giapponese, attualmente in forza al Parma, ha attirato l’attenzione della dirigenza milanista per le sue ottime prestazioni. Sembra che il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, stia monitorando da vicino il suo profilo, vedendo in lui il potenziale erede di Maignan. A completare il quadro c’è anche il giovane Torriani, un portiere in cui la società ha grande fiducia e che potrebbe rappresentare una soluzione interna.

Mentre l’ombra dell’addio incombe su Maignan, il Milan sta dimostrando grande lungimiranza, pianificando il futuro della porta rossonera su più fronti. L’obiettivo è quello di garantire al club una sicurezza tra i pali, che sia con la permanenza di Maignan o con l’arrivo di un giovane e promettente successore.