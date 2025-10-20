Calciomercato Milan, Tare ci aveva provato: in futuro potrebbe tornare in Serie A. La rivelazione

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare aveva chiesto informazioni per l’attaccante, in futuro potrebbe tornare in Italia

L’attaccante della Nazionale italiana, Mateo Retegui, è stato un vero e proprio sogno estivo per il Milan, un obiettivo che il club rossonero ha inseguito a lungo prima che le dinamiche del calciomercato lo portassero in Arabia Saudita. Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato i retroscena di una trattativa bloccata dalle esorbitanti richieste dell’Atalanta e ha chiarito il futuro del centravanti italo-argentino.

Il Sondaio di Giugno e il Muro dell’Atalanta

Nel corso della sessione di calciomercato di giugno, Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan e dirigente esperto di calcio internazionale, aveva intensificato i contatti per portare Retegui, allora capocannoniere in carica della Serie A con l’Atalanta, a San Siro. L’attaccante, apprezzatissimo anche dal tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo, era considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

Tuttavia, le negoziazioni si sono infrante contro il muro eretto dall’Atalanta. La società nerazzurra, infatti, non aveva intenzione di privarsi del suo bomber e aveva fissato un prezzo elevatissimo. Secondo le fonti, la richiesta si aggirava intorno ai 50-60 milioni di euro, una cifra che il budget del Milan non era disposto a coprire. L’offerta finale del club saudita Al-Qadsiah per Retegui è stata invece accettata dalla Dea, che ha incassato una cifra vicina ai 67 milioni di euro.

L’Arabia come Tappa: La Serie A Resta un Obiettivo

Mateo Retegui, attaccante dinamico e punto fermo della Nazionale Italiana, attualmente milita in Saudi Pro League con l’Al-Qadsiah, dove ha siglato un contratto faraonico (circa 20 milioni di euro a stagione). Nonostante la ricca esperienza in Medio Oriente, la sua testa è ancora legata al calcio italiano.

Secondo quanto riportato da Romano, sebbene un suo ritorno in Serie A già nella prossima sessione di gennaio 2026 sia altamente improbabile, l’attaccante nutre il forte desiderio di tornare a giocare in Italia in futuro. Retegui, infatti, ritiene di avere ancora molto da dare al massimo campionato italiano e l’opportunità di competere ad alto livello è una priorità per mantenere il suo posto in Nazionale, in vista delle prossime competizioni internazionali.

L’affare Retegui-Milan è sfumato per ragioni puramente economiche, ma il forte legame dell’attaccante con il calcio italiano lascia aperta la porta a un possibile ritorno di fiamma in un futuro calciomercato.