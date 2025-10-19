Mercato Milan, clamorosa suggestione Son! Prestito alla Beckham a gennaio? Scenario da non credere, tutti i dettagli

Mercato Milan, spunta la clamorosa suggestione Son in vista della sessione di gennaio: operazione alla Beckham? Tutti i dettagli

Una notizia di mercato Milan che ha del clamoroso e che accende l’entusiasmo dei tifosi Rossoneri: Heung-min Son, l’attaccante sudcoreano attualmente in forza al Los Angeles FC in Major League Soccer (MLS), starebbe valutando l’opzione di un prestito temporaneo a un club europeo per mantenere un alto livello di forma fisica in vista dell’imminente Campionato del Mondo. Tra le possibili e affascinanti destinazioni prese in considerazione ci sarebbe proprio il Milan.

Son, che si è trasferito in MLS la scorsa estate dopo una lunghissima e gloriosa parentesi al Tottenham, si trova ora di fronte alla pausa invernale del campionato americano, un periodo di off-season che potrebbe compromettere la sua preparazione atletica. Con la Coppa del Mondo alle porte, il desiderio del giocatore è chiaro: assicurarsi continuità di gioco e intensità competitiva in un campionato di prima fascia.

Mercato Milan, obiettivo Mondiale per Son: il prestito come soluzione ideale

Secondo quanto riportato da Transferfeed e confermato da fonti internazionali, il trentatreenne attaccante, pur avendo trovato un ambiente stimolante a Los Angeles, vede nel prestito di breve durata in Europa l’unico modo per non perdere il ritmo partita necessario per guidare la sua Nazionale.

Il Milan rappresenta un’opzione estremamente interessante per diversi motivi. Innanzitutto, per l’elevato livello competitivo della Serie A, che offrirebbe a Son un banco di prova di prim’ordine. In secondo luogo, il Diavolo, alle prese con una grave emergenza infortuni nel reparto avanzato (come dimostrano le assenze di Pulisic e Nkunku, oltre a Loftus-Cheek), trarrebbe un beneficio tecnico immediato dall’arrivo di un fuoriclasse del suo calibro.

Un prestito di circa tre mesi, da gennaio a marzo, coprirebbe perfettamente il vuoto lasciato dalla sosta MLS e si inserirebbe in un momento cruciale della stagione Rossonera, ovvero la ripartenza dopo la sessione invernale e l’inizio della fase più calda del campionato. Sebbene il suo ex club, il Tottenham, sia ritenuto il candidato principale per un suo ritorno simbolico, l’interesse del Milan rende la pista italiana assolutamente viva.