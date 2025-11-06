Calciomercato Milan, Tare monitora con attenzione Panichelli: piace tanto per questo motivo. Le ultimissime notizie

Il futuro dell’attacco del Milan è in continuo fermento, e il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando su un dossier ricco di profili giovani e promettenti per la squadra di Massimiliano Allegri. Oltre al nome di Mateo Pellegrino, il classe 2001 del Parma che ha già lasciato il segno con due reti contro il Torino, i rossoneri stanno valutando almeno altri tre obiettivi primari.

La strategia di Tare sembra puntare su attaccanti di prospettiva, con un occhio di riguardo ai talenti all’estero. Due dei profili seguiti provengono infatti da campionati stranieri. Il primo è Joaquin Panichelli, in forza allo Strasburgo. L’attaccante, anch’egli di nazionalità argentina e dotato di una struttura fisica importante (alto 1,90 metri, come Pellegrino), è un profilo che unisce la gioventù (classe 2002) a un potenziale di crescita elevato, in linea con le recenti operazioni di mercato del club.

Il secondo nome internazionale è quello di Jonathan Burkardt, attaccante tedesco dell’Eintracht Francoforte. Il classe 2000 ha avuto modo di saggiare direttamente il livello del calcio italiano solo pochi giorni fa, scendendo in campo in Champions League contro il Napoli. La sua versatilità e il suo dinamismo lo rendono un candidato estremamente interessante, soprattutto per un modulo che esalta le punte di movimento.

A questi due nomi dall’estero si aggiunge un terzo profilo proveniente dalla Serie A, sul quale si mantengono per ora riserbo e attenzione massima. La dirigenza del Milan sta, dunque, costruendo una lista dettagliata di alternative a Santiago Gimenez, cercando di assicurare ad Allegri opzioni valide e futuribili per il reparto d’attacco, in vista delle prossime sessioni di mercato. La competizione interna ed esterna è alta, ma il Milan è determinato a garantirsi uno dei talenti emergenti.