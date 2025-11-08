Connect with us

Calciomercato Milan, Tare guarda anche in casa Lecce per rinforzare la difesa: nel mirino c’è questo nome. Le ultimissime notizie

Mentre il Milan si prepara alla sfida di Parma, il direttore sportivo Igli Tare continua la sua meticolosa analisi dei difensori in Serie A in vista della prossima finestra di mercato. Oltre ai nomi noti e ai profili esteri, l’attenzione della dirigenza rossonera è stata catturata da una delle vere rivelazioni del campionato: Tiago Gabriel del Lecce.

Il difensore portoghese si è imposto rapidamente come uno degli elementi più interessanti nel reparto arretrato della squadra salentina. La sua ascesa non è passata inosservata a Milanello, dove Tare e i suoi collaboratori lo considerano un outsider di lusso, pronto al sorpasso nella lista dei desideri per Massimiliano Allegri.

Ciò che rende Tiago Gabriel particolarmente appetibile per il Milan è la sua combinazione di doti fisiche e rapidità di adattamento al calcio italiano. Forte nel contrasto e abile nell’impostazione, il giovane portoghese ha dimostrato di avere la personalità per giocare ad alti livelli, un requisito fondamentale per le richieste di Allegri.

Il Lecce, consapevole del valore del suo gioiello, valuta il giocatore in maniera importante, ma il Milan resta vigile e ha già avviato i primi contatti per capire i margini di manovra. Tare punta a sferrare il colpo giusto, garantendo ad Allegri un rinforzo che possa crescere sotto la guida del tecnico livornese e assicurare al club una prospettiva solida per il futuro della difesa rossonera.

