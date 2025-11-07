Calciomercato Milan, Tare non ha mai mollato la pista Mario Gila: nelle prossime settimane… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan non pensa solo alla sfida contro il Parma, ma anche al prossimo calciomercato invernale. Il direttore sportivo Igli Tare è già al lavoro per individuare rinforzi mirati da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, con un occhio ai profili già seguiti in estate e un altro alle nuove rivelazioni del campionato.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra i nomi caldi per la difesa spicca ancora quello di Mario Gila, giovane centrale della Lazio. Lo spagnolo è un vecchio pallino di Tare, che lo aveva portato in Italia dal Real Madrid nel 2022, quando ricopriva un altro ruolo dirigenziale. Adesso, il dirigente rossonero vorrebbe replicare l’operazione portandolo alla corte di Allegri per rinforzare un reparto che necessita di nuove energie.

Gila è in cima alla lista delle preferenze di Tare per gennaio. Il difensore sta dimostrando maturità e qualità, tanto da rientrare tra le soluzioni pronte all’uso che farebbero ancora al caso del tecnico. Il suo contratto con la Lazio in scadenza nel 2027 rende la sua situazione particolarmente interessante per il Milan, che potrebbe tentare l’affondo già nei prossimi mesi.

Allegri ha bisogno di un centrale affidabile e giovane, e Gila risponde a entrambi i requisiti. Il Milan ha analizzato diversi profili, ma la pista che porta a Formello sembra essere la più concreta, con Tare che sfrutta i suoi vecchi contatti per evitare concorrenza e concludere l’operazione in tempo per la ripresa del campionato.