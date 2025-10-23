Calciomercato Milan, Tare fissa un obiettivo per la sessione invernale: ecco in che zona di campo potrebbe intervenire. Le ultimissime notizie

Se l’obiettivo primario del Milan è lottare per la vetta del campionato fino alla fine, come ribadito dal DS Iglli Tare in più occasioni, sarà necessario un intervento mirato sul mercato per potenziare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri. L’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento in particolare sul reparto difensivo, evidenziando una carenza che potrebbe diventare cruciale nel prosieguo della stagione.

Il tecnico livornese, infatti, avrebbe bisogno di un ulteriore centrale, un profilo che unisca qualità ed esperienza per completare un reparto al momento forse troppo esiguo nelle sue riserve. Dietro ai titolari e alle prime alternative – quali Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter – l’unica opzione immediatamente disponibile per la retroguardia è il giovanissimo David Odogu.

Questa situazione è stata amplificata dal recente cambio di modulo. Inizialmente, il Milan era stato costruito per affrontare la stagione con una linea difensiva a quattro. Tuttavia, Allegri ha trovato la quadratura del cerchio passando a una difesa a tre o a cinque a seconda delle fasi di gioco, uno schema che richiede un numero maggiore di specialisti di ruolo per garantire le rotazioni, soprattutto in un calendario fitto di impegni.

Il passaggio tattico, seppur vincente, ha reso la necessità di un rinforzo non più un optional, ma una priorità. Serve un giocatore pronto all’uso, in grado di inserirsi immediatamente nei meccanismi di gioco e fornire un’alternativa affidabile ai quattro big della difesa, scongiurando il rischio di lasciare il giovane Odogu come unica riserva in caso di infortuni o squalifiche. Tare è già al lavoro, in sintonia con le richieste del suo allenatore, per identificare il profilo giusto che possa dare il definitivo salto di qualità alla fase difensiva del Milan e permettere ad Allegri di avere un ventaglio di scelte più ampio in vista della volata scudetto. La ricerca si concentra su un elemento che possa garantire solidità e affidabilità senza stravolgere gli equilibri del gruppo.