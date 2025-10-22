Calciomercato Milan, missione scudetto? Servono due colpi, Tare pronto ad accontentare Allegri. Due i profili nel mirino

Calciomercato Milan, parte la missione scudetto? Servono almeno due colpi a gennaio per cercare di centrare il tricolore

Il Milan è la capolista solitaria della Serie A dopo le prime sette giornate, un risultato che riaccende le ambizioni Scudetto in casa Rossonera. Tuttavia, Tuttosport in edicola questa mattina lancia un chiaro avvertimento, titolando: “Milan da scudetto? Sì, ma con due colpi”.

Secondo il quotidiano torinese, se la squadra di Max Allegri vuole lottare fino alla fine per lo Scudetto e mantenere il passo contro le rivali, ha bisogno di intervenire in modo mirato durante la finestra di calciomercato Milan di gennaio. Il Mister livornese ha infatti bisogno di due innesti per completare e irrobustire la rosa.

Calciomercato Milan, due profili nel mirino per gennaio

Il primo tassello mancante è un difensore centrale. Tuttosport evidenzia come, dietro ai quattro “big” del reparto arretrato, la coperta sia troppo corta, con l’unica alternativa considerata il giovane Odogu. Un infortunio o una squalifica prolungata nel cuore della difesa potrebbero compromettere il cammino della squadra, rendendo l’acquisto di un difensore di esperienza una priorità assoluta per la dirigenza Rossonera.

Il secondo colpo necessario riguarda l’attacco, in particolare l’esterno destro. La necessità di questo innesto è legata al rendimento e alla crescita del giovane Zachary Athekame: se il ragazzo non dovesse dare le “giuste garanzie” richieste da Allegri, un nuovo esterno destro di ruolo diventerebbe indispensabile per assicurare maggiore profondità e alternative tattiche.

Il messaggio di Tuttosport è chiaro: il potenziale per la vittoria finale c’è, ma la profondità della rosa deve essere aumentata per reggere il ritmo del campionato fino a maggio.