Calciomercato Milan, Tare pronto a chiudere: per quasi 40 milioni di euro

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare è pronto a chiudere la trattativa. Servono quasi 40 milioni

Il calciomercato estivo continua a regalare emozioni e, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe a un passo da un colpo importante a centrocampo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero, sarebbe ormai vicinissimo a vestire la maglia rossonera. L’accordo tra il club di Via Aldo Rossi e il Club Brugge sembra essere in dirittura d’arrivo, con i Diavoli fiduciosi di chiudere l’operazione nei prossimi giorni.

Le Cifre dell’Affare Jashari: Un Investimento da 38 Milioni

L’operazione che porterebbe Jashari a Milano si aggirerebbe intorno ai 38 milioni di euro, inclusi i bonus. Una cifra significativa che testimonia la volontà del Milan di investire su giovani talenti con ampi margini di crescita. Il centrocampista, classe 2002, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e il suo arrivo rafforzerebbe ulteriormente la linea mediana dei lombardi, offrendo nuove soluzioni tattiche al tecnico.

La Volontà del Giocatore: Jashari Vuole Solo il Milan

Un fattore cruciale che sta accelerando la trattativa è la chiara volontà del giocatore. Schira sottolinea che Jashari “vuole solo unirsi ai rossoneri”, una dichiarazione d’intenti che semplifica notevolmente le negoziazioni. Quando un calciatore esprime così apertamente il desiderio di trasferirsi in un determinato club, le resistenze si attenuano e le possibilità di un esito positivo aumentano esponenzialmente. Questa forte motivazione del giovane svizzero è un segnale positivo per i tifosi del Milan, che vedono nel giocatore non solo un rinforzo tecnico, ma anche un elemento con la giusta mentalità.

Accordo Economico Raggiunto: Contratto Fino al 2030

Le trattative non si limitano all’accordo tra i club, ma comprendono ovviamente anche le condizioni personali del giocatore. E anche su questo fronte, le notizie sono estremamente positive per i rossoneri. Jashari “ha accettato le condizioni personali per un contratto fino al 2030”, con un ingaggio di 2,4 milioni di euro all’anno. Questo accordo pluriennale evidenzia la fiducia del Milan nelle qualità del centrocampista e la volontà di legarlo a lungo termine al progetto del Diavolo. Un contratto così duraturo assicura stabilità al giocatore e al club, permettendo una pianificazione a lungo termine senza timori di cessioni immediate.

L’imminente arrivo di Ardon Jashari al Milan rappresenta un passo importante nella strategia di rafforzamento della squadra. Il giovane talento svizzero, con la sua determinazione e le sue qualità, è pronto a mettersi al servizio dei colori rossoneri, contribuendo a costruire un futuro vincente per il club di Via Aldo Rossi. L’attesa è ora tutta per l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.