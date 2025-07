Vlahovic Milan, pronta la prima offerta alla Juve ma l’alternativa al serbo lascia di stucco! Nome da urlo e scambio inaspettato

Vlahovic Milan, i rossoneri sono pronti a presentare la prima offerta alla Juve per il serbo: l’alternativa è Kolo Muani del PSG

Il calciomercato Milan di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, e di Massimiliano Allegri, il neo allenatore, sta infiammando il mercato estivo con mosse decise per rinforzare il proprio attacco. L’obiettivo primario, come riportato da Repubblica, sembra essere Dusan Vlahovic, l’attuale centravanti della Juventus. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta di 18 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del bomber serbo.

Questa cifra, tuttavia, potrebbe non bastare per convincere la Juventus a liberare facilmente il suo numero 9. Secondo le indiscrezioni, la Vecchia Signora richiederebbe una buonuscita per il giocatore, una mossa necessaria per far quadrare i conti e mitigare l’impatto di una cessione considerata al di sotto del valore di mercato inizialmente preventivato per un attaccante del calibro di Vlahovic. La situazione contrattuale del giocatore e le sue elevate richieste salariali potrebbero aver spinto la Juventus a considerare questa soluzione per liberarsi di un ingaggio pesante e reinvestire altrove. L’arrivo di Tare, noto per la sua abilità nel fiutare occasioni e nel condurre trattative complesse, sarà cruciale per sbloccare questa trattativa intricata. Il Milan è determinato a rafforzare il reparto offensivo con un centravanti di peso, un profilo che Vlahovic incarna perfettamente grazie alla sua forza fisica, al suo fiuto per il gol e alla sua capacità di giocare sia da punta centrale che da riferimento offensivo. La sua conoscenza del campionato italiano, inoltre, rappresenterebbe un vantaggio non indifferente per un inserimento immediato negli schemi tattici di Allegri.

Kolo Muani: L’Alternativa Intrigante con Scambio

Nonostante l’interesse prioritario per Vlahovic, il Milan non sta trascurando altre opzioni sul mercato. L’alternativa più concreta, sempre secondo Repubblica, risponde al nome di Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain. Per abbassare il prezzo del cartellino, il club di Via Aldo Rossi starebbe pensando di inserire nella trattativa il difensore Santiago Gimenez. Questa mossa consentirebbe al Milan di ottenere un attaccante di alto livello senza dover sborsare un’ingente quantità di denaro, mantenendo un certo equilibrio finanziario.

Kolo Muani, con la sua velocità, la sua dribbling e la sua capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, rappresenterebbe un profilo diverso rispetto a Vlahovic, ma ugualmente interessante per le strategie di Allegri. Il tecnico, che conosce bene il campionato italiano e le sue dinamiche, potrebbe apprezzare la versatilità dell’attaccante francese e la sua abilità nel creare superiorità numerica. L’inserimento di Gimenez, difensore che ha dimostrato buone qualità ma che potrebbe non rientrare pienamente nei piani futuri del Milan, rappresenterebbe una mossa intelligente per sbloccare l’affare e offrire al Paris Saint-Germain un rinforzo nel reparto arretrato.

Il lavoro di Tare sarà fondamentale per negoziare con il PSG e trovare la formula giusta per lo scambio. La capacità del neo DS di intavolare trattative complesse e di ottenere il massimo risultato con le risorse a disposizione sarà messa a dura prova in queste settimane di mercato. Il Milan è consapevole dell’importanza di un attacco prolifico per competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Europa. La scelta tra Vlahovic e Kolo Muani dipenderà non solo da fattori economici e tecnici, ma anche dalla volontà dei giocatori e dalle strategie delle rispettive squadre. Una cosa è certa: il Milan è pronto a fare sul serio per rinforzare il reparto offensivo e regalare ad Allegri un centravanti di spessore in vista della prossima stagione, promettendo ai tifosi rossoneri un’estate di mercato rovente e ricca di colpi di scena.