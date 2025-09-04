Calciomercato Milan, trattativa ancora aperta: Tare lavora per un’altra cessione

Calciomercato Milan, il direttore sportivo Igli Tare sta provando a chiudere la cessione del calciatore

Il Trabzonspor, club di punta del campionato turco, sta intensificando i propri sforzi per assicurarsi le prestazioni di Ismaël Bennacer, talentuoso centrocampista del Milan. Le trattative sono in una fase cruciale e, secondo quanto riportato da fonti autorevoli come il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, i contatti tra le parti sono costanti e i dialoghi ben avviati. L’obiettivo del club turco è quello di raggiungere un accordo totale sia con il giocatore algerino che con la società meneghina.

L’apertura da parte del Milan a una potenziale cessione di Bennacer ha suscitato grande interesse tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Il Diavolo, che in passato ha sempre considerato il centrocampista una colonna portante del proprio progetto tecnico, sembra ora pronto a valutare seriamente le offerte che arrivano per lui. Nonostante il giocatore abbia ricoperto un ruolo chiave nelle stagioni più recenti, la dirigenza rossonera potrebbe considerare la sua partenza per finanziare nuovi innesti o per alleggerire il monte ingaggi. La volontà del club di Via Aldo Rossi, dunque, non è più quella di trattenere il giocatore a tutti i costi.

La posizione di Bennacer: un sì che tarda ad arrivare

Il nodo cruciale della trattativa, tuttavia, resta la posizione del calciatore. Ismaël Bennacer, classe 1997, noto per la sua visione di gioco e l’abilità nel recuperare palloni, non ha ancora dato il suo assenso definitivo al trasferimento. La scelta di lasciare un club prestigioso come quello milanista per approdare nel campionato turco è complessa e richiede una valutazione attenta. Il Trabzonspor, dal canto suo, sta mettendo sul piatto una proposta allettante, sia in termini economici che di progetto sportivo, per convincere il mediano a sposare la causa del club.

L’incertezza sulla decisione finale di Bennacer tiene in sospeso la trattativa. I colloqui tra i procuratori del giocatore e i dirigenti del Trabzonspor continuano, così come i contatti con i rossoneri. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il centrocampista algerino sarà il prossimo grande colpo del Trabzonspor o se la sua storia con il Milan, la squadra con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2021-2022, è destinata a proseguire.