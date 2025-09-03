Santiago Gimenez Milan, il messicano accantona il mercato e lancia un messaggio ad Allegri: obiettivo chiaro in mente

Santiago Gimenez Milan, il centravanti messicano mette da parte il mercato e lancia la sfida ad Allegri: obiettivo chiaro in mente

L’estate di Santiago Gimenez è stata tutto fuorché tranquilla. Nonostante abbia conquistato la Gold Cup con il Messico, il suo rientro a Milanello è avvenuto in un clima di incertezza, con il calciomercato Milan alla disperata ricerca di un nuovo centravanti. Sembrava che il club, in sintonia con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, avesse già deciso di fare a meno del messicano, arrivato appena otto mesi fa per oltre 30 milioni di euro. La trattativa più calda sembrava essere quella che lo avrebbe portato alla Roma in uno scambio con Dovbyk, ma non era l’unica opzione.

La scelta coraggiosa del centravanti messicano

Nonostante le insistenti voci di mercato e le diverse proposte ricevute, è stato lo stesso Gimenez a prendere in mano il proprio destino. Il calciatore ha rifiutato ogni possibilità di trasferimento, dimostrando una forte volontà di affermarsi in rossonero. La sua decisione è chiara: vuole dimostrare il suo valore e convincere tutti di meritare un posto in squadra, ribaltando una situazione che lo vedeva già con le valigie in mano.

Una scelta, questa, che ha un significato profondo, soprattutto dopo un investimento così importante fatto dalla società solo pochi mesi fa. Il suo coraggio rappresenta un segnale forte: vuole riscattarsi e far vedere di essere il centravanti che il Diavolo cercava. Ora, però, dovrà tradurre queste intenzioni in fatti concreti sul campo.

La missione di Gimenez: convincere Allegri e risalire le gerarchie

Come riporta Tuttosport, per Gimenez la stagione ricomincia da zero. La cessione, ormai sfumata, lo mette di fronte a una nuova e ardua sfida: convincere Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Milan è noto per la sua severità e per l’attenzione maniacale alla tattica e alla disciplina. Gimenez dovrà alzare la sua autostima e lavorare duramente per scalare le gerarchie e conquistare la fiducia del mister e del nuovo direttore sportivo Tare, che finora non ha esitato a sondare il mercato per un suo sostituto.

Il quotidiano torinese è perentorio nel sottotitolo: “Il messicano è chiamato ad alzare l’autostima e risalire le gerarchie. Altrimenti andrà via a gennaio”. Una frase che suona come un ultimatum. Non c’è più spazio per le mezze misure: per Gimenez è arrivato il momento della verità. O si impone, o la sua avventura in rossonero sarà destinata a finire prematuramente.

Questa pressione, però, potrebbe trasformarsi in una grande opportunità. Avere un allenatore esigente come Allegri e un dirigente come Tare, che si è dimostrato chiaro sulle necessità della squadra, potrebbe spingere Gimenez a dare il massimo, sfruttando ogni minuto in campo e in allenamento per dimostrare di essere all’altezza della maglia del Milan. La palla ora è tra i suoi piedi. Riuscirà a cogliere questa seconda chance?