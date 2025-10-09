Calciomercato Milan, Tare può provarci seriamente? Contatto confermato, c’è un grosso ostacolo da superare per il super colpo a parametro zero

Calciomercato Milan, Igli Tare può provarci seriamente per Bernardo Silva: confermato il contatto esplorativo con l’agente del calciatore

Le criptiche dichiarazioni rilasciate da Bernardo Silva alla BBC – “So esattamente cosa farò nel 2026, ma adesso non è il momento giusto per parlarne” – hanno scatenato immediatamente i rumors attorno al suo futuro. Il fantasista portoghese del Manchester City è giunto alla nona stagione consecutiva con i Citizens, ma il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026 (per la prima volta sotto l’era Guardiola) potrebbe non essere rinnovato. Questa condizione aprirebbe la possibilità di un addio a parametro zero, rendendolo uno degli uomini mercato più ambiti sin da subito.

Le Ragioni Di Un Addio: L’Esempio De Bruyne E La Nuova Linea City

L’ipotesi di una partenza non è da escludere, complice la strategia di ringiovanimento della rosa avviata dal Manchester City e il cambio di rotta tattica di Pep Guardiola, ora orientato verso calciatori con caratteristiche più verticali e meno legate al possesso palla classico.

Un segnale forte di questa tendenza è stato l’addio, nella scorsa stagione, di un’altra bandiera del club: Kevin De Bruyne, che ha lasciato Manchester per approdare al Napoli a costo zero.

Secondo Fabrizio Romano, la decisione finale spetterà esclusivamente a Bernardo Silva. Il giocatore, in passato restio a lasciare la città, ora sembra aver cambiato idea e si trova davanti a un bivio cruciale per il finale di carriera: optare per una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita o scegliere un ruolo da protagonista in Europa, magari in Italia.

Jorge Mendes Al Lavoro E I Sondaggi In Italia

L’agente del portoghese, il super-procuratore Jorge Mendes, è già attivo per sondare il mercato. Sebbene le proposte del passato (da Paris Saint Germain e Barcellona) difficilmente si ripresenteranno alle stesse condizioni per un giocatore di 31 anni, l’Italia sta muovendo i primi passi.

Sono stati registrati contatti esplorativi con diversi top club italiani per capire il livello di interesse:

Juventus: Ha contattato l’entourage, con un uomo chiave come Damien Comolli che conosce molto bene il profilo di Bernardo Silva .

Ha contattato l’entourage, con un uomo chiave come che conosce molto bene il profilo di . Milan: Anche il club rossonero, con cui Jorge Mendes ha già collaborato (sebbene senza successo in campo) portando Joao Felix lo scorso inverno, ha avviato una chiacchierata esplorativa.

Nessuna trattativa ufficiale, ma solo un primo approccio per comprendere la disponibilità, in un’ottica strategica che interessa l’allenatore Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare.

L’Ostacolo Economico: Ingaggio E Futuro

Se il livello assoluto di Bernardo Silva e la sua invidiabile tenuta fisica non sono in discussione, l’unico vero ostacolo per i club italiani resta l’ingaggio. Attualmente al Manchester City, il portoghese percepisce 10,1 milioni di euro netti (18,3 milioni lordi), cifre che risultano inarrivabili per la Serie A senza un netto taglio dello stipendio da parte del giocatore.

Il futuro di Bernardo Silva è appeso a una decisione complessa:

Soldi in Arabia Saudita. Progetto Tecnico in Europa (Italia o altrove). Rinnovo (anche in bianco) con il Manchester City.

Il portoghese è destinato a essere il tormentone dei prossimi mercati.