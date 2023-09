Calciomercato Milan: uno svincolato per il ruolo di vice Theo?

Il Milan si è mosso molto sul calciomercato estivo ma prima del gong finale non è arrivato un vice Theo. C’è ancora una possibilità?

Il Milan attinge al mercato degli svincolati? Nonostante l’arrivo di 10 nuovi volti in rossonero, non è stato definito l’acquisto di un vice Theo Hernandez.

Oltre la soluzione interno con il dirottamento a sinistra di uno tra Calabria e Florenzi o la promozione di Bartesaghi dalla Primavera, non si esclude che il club rossonero possa affidarsi ad uno svincolato per ricoprire il ruolo. In tal senso come riportato da Calciomercato.it tra le possibilità c’è anche Nico Schulz, terzino tedesco classe ’93 in cerca di squadra dopo l’addio al Borussia Dortmund.