Calciomercato Milan, il primo nome post Maignan è quello di Suzuki1 Le ultime

Calciomercato Milan, Suzuki resta un grande obiettivo: le sue prestazioni col Parma convincono. Le prossime settimane… Ultimissime

Le difficoltà nel trovare un punto d’incontro per il rinnovo di Mike Maignan spingono il Milan a scandagliare il mercato alla ricerca di portieri giovani e di prospettiva. Oltre al nome di Elia Caprile, la dirigenza rossonera guidata dal DS Tare sta monitorando con grande attenzione il profilo di Zion Suzuki, portiere del Parma.

Il portiere giapponese, classe 2002, è un profilo internazionale che si è imposto come titolare nella squadra emiliana dopo il suo arrivo nell’estate del 2024. Nonostante la giovane età (23 anni), Suzukivanta già una notevole esperienza, avendo giocato in Jupiler Pro League (Belgio) e consolidato la sua posizione nella Nazionale maggiore del Giappone.

Suzuki si distingue per le sue doti fisiche: alto 190 cm, è dotato di una buona struttura e di un’ottima tecnica di base, con margini di miglioramento soprattutto nel gioco con i piedi, aspetto fondamentale richiesto nel calcio moderno e apprezzato da Massimiliano Allegri.

Il fatto che Suzuki sia già un titolare in Serie A con il Parma è un elemento chiave che ne aumenta l’attrattiva per il Milan. Sebbene il club di Via Aldo Rossi sia concentrato sul delicato rinnovo di Maignan, l’inclusione di profili come Suzuki (e Caprile e Atubolu) nella lista degli osservati dimostra la meticolosità con cui la società sta pianificando il futuro tra i pali, pronta a investire su un giovane talento internazionale se il francese dovesse lasciare Milano.