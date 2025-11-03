Maignan via la prossima estate a zero? Il Milan pensa già alla possibile alternativa. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’ombra della cessione a parametro zero si allunga sulla porta del Milan. Mentre le gesta di Mike Maignan continuano a regalare punti pesanti (ultima la parata decisiva su Dybala contro la Roma), la trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2026, resta in uno stato di stallo totale e ormai congelato.

A dispetto delle dichiarazioni pubbliche di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero che si è schermito sul proprio ruolo nel trattenere il portiere (“Non sono stato io. Merito di Claudio Filippi e della società”), è ormai chiaro che il futuro del campione francese è sempre più lontano da Milanello. Già la scorsa estate, Maignan era vicino al Chelsea, un affare sfumato solo per la distanza economica tra i club. Ma con il passare dei mesi e l’avvicinarsi della scadenza, il Diavolo è costretto a guardarsi intorno.

🎯 La Missione del DS Igli Tare: Caccia al Nuovo Numero Uno

Di fronte a un dialogo interrotto e alla possibilità concreta di perdere a zero un fuoriclasse come Maignan – che da gennaio sarà libero di firmare con chiunque – la dirigenza ha avviato una ricerca serrata per individuare il potenziale erede.

Il Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese chiamato a razionalizzare e rinforzare la rosa, ha già individuato i primi nomi finiti sul taccuino per il ruolo di portiere. La priorità è trovare un profilo che sia giovane, con margini di crescita e che si adatti al progetto tecnico di Allegri, il tecnico livornese noto per la sua attenzione alla fase difensiva.

🇩🇪🇯🇵 I Nomi in Pole: Atubolu e Suzuki

I due profili in cima alla lista del DS sono:

Noah Atubolu (Friburgo): Il giovane estremo difensore tedesco, classe 2002, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio europeo. La sua esplosività e la sua abilità nel gioco coi piedi lo rendono ideale per il calcio moderno e per un club che punta a costruire dal basso. Zion Suzuki (Parma): Il portiere giapponese, attualmente in prestito in Serie B, ha attirato l’attenzione della dirigenza per le sue doti fisiche e la rapidità di reazione. Un’opzione che permetterebbe al Milan di assicurarsi un talento già conosciuto nel contesto italiano.

L’accelerazione sulle alternative è il segnale più evidente della tensione sul rinnovo. Mentre Maignan sembra orientatoa riallacciare i rapporti con il Chelsea (con Bayern Monaco e Juventus alla finestra), Tare è determinato a non farsi trovare impreparato di fronte a una separazione inesorabile, pianificando già il futuro della porta del Milan con l’approvazione di Allegri.