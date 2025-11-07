Connect with us

Calciomercato Milan, Suzuki osservato speciale domani al Tardini: è lui l'erede di Maignan? Cosa filtra in vista dell'estate. Tare prende nota

Tonali, spunta la confessione agli amici che fa impazzire i tifosi del Milan: ritorno in rossonero ancora possibile? Clamoroso scenario

Mercato Milan, svolta Pellegrino: indiscrezioni delle ultime ore totalmente smentite? Cosa filtra sull'attaccante del Parma

Rinnovo Tomori, il dialogo tra le parti avanza spedito! Fumata bianca dietro l'angolo, spunta la data della possibile firma. I dettagli

Calciomercato Milan, strategia chiara per gennaio! Tare vuole riempire almeno una di quelle due caselle: sondaggi concreti in corso

Calciomercato Milan, l’osservato speciale domani sera contro il Parma sarà Suzuki: il portiere può essere l’erede di Maignan

Domani sera l’obiettivo primario del Milan in casa del Parma sarà conquistare i tre punti, un risultato fondamentale per restare agganciati alla vetta del campionato. Al fianco della squadra, come di consueto, ci saranno i dirigenti. Tra questi, il DS Igli Tare avrà una missione di scouting ben precisa.

Dalle tribune del Tardini, Tare terrà «d’occhio con grande attenzione» un particolare giocatore gialloblu: Zion Suzuki, il 23enne portiere della squadra di Cuesta, che piace molto in via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Suzuki: il sostituto ideale per Maignan

Come riferisce Tuttosport, il monitoraggio di Suzuki non è casuale. A fine stagione, salvo «clamorose sorprese», Mike Maignan lascerà il calciomercato Milan. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e i dialoghi per il rinnovo «sono ormai fermi da mesi e difficilmente riprenderanno».

Il club rossonero è quindi costretto a cercare il suo erede nei prossimi mesi, e Suzuki è tra i profili sotto osservazione. Il giapponese, autore finora di una grande stagione con il Parma, piace per la sua «modernità, capacità di lettura del gioco e mentalità».

Valutazione triplicata e l’ombra del Chelsea

Le doti di Suzuki non sono sfuggite nemmeno in Premier League: in particolare, il Chelsea ha già effettuato dei sondaggi. Il portiere, arrivato nell’estate del 2024 per 8,2 milioni di euro più bonus, ha però le idee chiare: «andrà via da Parma solo per andare in una squadra che gli garantirà la titolarità».

La sua valutazione si dice sia già triplicata rispetto al costo d’acquisto. Un affare che fa sorridere il club gialloblu, pronto per l’ennesima grande plusvalenza dopo quelle ottenute con Bonny, Leoni e Sohm.

