Calciomercato Milan, svolta Santiago Gimenez! Offerta monstre sul piatto. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, il Sunderland è pronto ad offrire 30 milioni di euro per il cartellino di Santiago Gimenez: i dettagli

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe accendersi improvvisamente con un’operazione in uscita capace di ridisegnare le strategie del club. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dalle colonne de La Repubblica, il futuro di Santiago Gimenez sembra essere sempre più lontano da Milanello. Sulle tracce dell’attaccante messicano, che in questa prima parte di stagione ha faticato a trovare continuità e gol agli ordini di Massimiliano Allegri, è piombato con decisione il Sunderland. Il club inglese ha intenzioni serissime ed è passato dalle parole ai fatti: la dirigenza britannica è infatti pronta a investire circa 30 milioni di euro per strappare il Bebote alla Serie A.

La proposta economica arrivata dall’Inghilterra ha trovato terreno fertile in via Aldo Rossi. Il Milan ha aperto alla cessione senza mostrare resistenze: la cifra messa sul piatto soddisfa la dirigenza, che considera l’offerta congrua per evitare minusvalenze e, soprattutto, fondamentale per incassare la liquidità necessaria a sbloccare il mercato in entrata per il nuovo centravanti. Lato club, dunque, l’accordo è virtualmente chiuso.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez riflette sul Sunderland

L’ostacolo alla fumata bianca, al momento, è rappresentato dalle perplessità del giocatore. Gimenez sta prendendo tempo: il centravanti non ha ancora dato il suo via libera definitivo e sta valutando attentamente la destinazione e il progetto tecnico del Sunderland prima di accettare il trasferimento. Una fase di stallo che gli inglesi accettano, ma con riserva: il Sunderland ha fatto sapere di essere pronto ad attendere qualche giorno affinché il messicano sciolga i dubbi, specificando però che non aspetteranno all’infinito. O dentro o fuori.